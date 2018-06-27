Адвокат осужденного в России режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе навал провокацией заявление Сергея Стерикова, который во время конференция ОБСЕ по свободе слова в Украине вышел на сцену и сделал сенсационное заявление.

Об этом Динзе написал на своей странице в Facebook.

Напомним, из слов Стерикова следует, что он во время событий в Крыму ввез туда некий предмет, из-за которого впоследствии осудили Сенцова. Из контекста речи следует, что речь шла именно о взрывчатке (этот же момент лежал в основе обвинения по которому Снегов получил срок).

"Сегодня муссируется, что некий "мужчина в военной форме" обвинил Олега Сенцова в желании приобрести у него взрывчатку. Доказательств конечно никаких, даже свое ФИО не раскрывает. Это конечно полный бред, так как по материалам уголовного дела никогда не фигурировала информация о желании Олега вообще приобретать, что-либо запрещенное", - написал адвокат.

Защитник заявил, что Олег Сенцов хотел вагонами везти в Крым людей из "Правого сектора" "Мне кажется "человек в военной форме" перепутал Олега с Чирнием, который как раз и был обвинен в приобретении взрывчатки, при этом это документально зафиксированный факт. Чирний, как раз и обвинял Олега в совместных действиях по приобретению взрывчатки. Приобретение происходило под наблюдением сотрудников ФСБ России. В этом деле ФСБ России устанавливала долгое время людей, которые так или иначе контактировали с Сенцовым, среди них не было ни одного человека, который бы мог сбыть Сенцову оружие или взрывчатые вещества и поверьте, оперативные сотрудники работали не только в Крыму, но и на территории Украины", - пояснил он.

Адвокат пишет, что ему "странно слышать такой бред, иначе как провокацией, этот поступок не назвать". "Зачем Олегу было самому искать взрывчатку, когда, это уже делал Чирний по мнению следователей и оперативников ФСБ?", - резюмировал он.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что "Один из тех предметов перевозил я". Военный в Киеве сделал сенсационное заявление о деле Сенцова.

Также украинские кинодеятели записали видеообращение в поддержку Сенцова.