Друзья убитой правозащитницы Ирины Ноздровской провели независимое расследование ее смерти, которое длилось около 3 месяцев. Результаты свидетельствуют о причастности к убийству организованной преступной группы в составе не менее 3 человек.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Друг Ноздровской, глава правления "Движения борьбы с коррупцией" Иван Лозовый заявил, что в группу расследователей входит он, 2 адвоката и 2 юриста.

"Есть ряд фактов, которые указывают, что Ирину Ноздровскую убила группа людей", -заявил он.

По его словам, местные правоохранители в Вышгороде Киевской области намерены скрыть это обстоятельство.

"Следствие ведется крайне неудовлетворительно... Мы будем настаивать на переквалификации этого преступления", - отметил Лозовый.

Результаты экспертизы ножевых ранений, нанесенных убитой, подтверждают результаты следственного эксперимента.

В частности, независимые расследователи утверждают, что единственный подозреваемый в убийстве 65-летний Юрий Россошанский физически не смог бы перенести труп правозащитницы на то место, где он был найден.

Юрист-расследователь Владимир Бажора, ранее работавший в милиции, отметил, что удалось выявить еще ряд несоответствий в официальном расследовании.

В частности, он утверждает, что невозможно бесследно сжечь всю верхнюю одежду и личные вещи убитой, как заявляет полиция.

По его словам, следствие намерено переквалифицировать предъявленное Россошанскому подозрение и инкриминировать ему совершение убийства по предварительному сговору лиц.

Родители Ноздровской, Сергей и Екатерина Дуняк, также считают, что полиция неэффективно расследует дело и находится под давлением.

Как сообщала "Страна", в МВД показали последние часы жизни Ноздровской.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что на теле Ноздровской нашли ДНК Россошанского и другого человека.