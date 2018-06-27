Около 31% украинцев высказались за создание в стране автокефальной поместной православной церкви, 20% - против.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Как показало исследование, остальному населению это либо безразлично (35%), либо они не имеют определенного ответа (14%).

Больше всего поддержки эта идея получила в Западном (58%) и Центральном (35%) регионах.

Не поддерживают создание автокефальной церкви на юге (24% - против, 9% - за), на востоке (соответственно, 28% и 10%) и на Донбассе (28% и 18,5%).

Фото: dif.org.ua

Кроме того, 56,7 процентов опрошенных заявили, что власти не должны вмешиваться в дело создания поместной церкви. Лишь 7 процентов считает иначе. А 17,1 процент полагают, что представители власти могут прилагать усилия в этом направлении, но только в качестве помощи самостоятельным усилиями православных церквей.

Общенациональный опрос проводился с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта "Программа содействия общественной активности "Включайся!", который финансируется Агентством США с международного развития (USAID) и осуществляется Pact в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что все иерархи УПЦ подписались под обращением об отсутствии необходимости Томоса от Варфоломея.

Также Константинопольский патриархат опроверг информацию, что текст Томоса уже составлен - УПЦ.