Получивший в начале июня право на встречи и телефонные звонки с детьми без присутствия Анджелины Джоли актер Брэд Питт теперь стал более счастливым и откровенным, поскольку перестал бояться, что каждое сказанное слово может навсегда лишить его свиданий с детьми. Об этом пишет издание Viva.

А на днях близкий друг Питта рассказал, что актер считает Анджелину Джоли лицемеркой. По словам Брэда, его бывшая жена уделяет много времени благотворительным поездкам по странам в целях пиара.

"Последний визит актрисы в Ирак как раз случился после новости о победе Питта в деле об опеке над детьми. Джоли была недовольна тем, что ее репутация пострадала, а Брэд, наоборот, стал выглядеть в глазах общественности слишком хорошим", - говорит друг артиста.

Ранее "Страна" писала о том, что Брэд Питт запретил Джоли снимать их детей в кино.

Также мы сообщали, что Брэд Питт впервые за долгое время провел выходные с детьми и отвез их в Лондон.