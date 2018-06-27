В киевском ТРЦ LavinaMall в августе откроется первый магазин компании шведского монстра H&M. Однако цены украинцам сделают такими же, как в розничной сети Европы.

Об этом сообщает Ubr.ua.

Украинцы уже публикуют в соцсетях снимки с ценниками компании, на которых появилась информация о стоимости товара в гривне.

К примеру, недавно пользователь Fаcebook опубликовала на своей странице фотографию одного из таких ценников в польском магазине компании. Он наглядно демонстрирует, какой ценовой политики будет придерживаться шведский ритейлер в Украине.

Так, вещь стоимостью €9,99 компания намерена продать нашим модникам и модницам за 299 грн. Если опираться на официальный курс Нацбанка, в киевском магазине она обойдется всего на 6 грн. дешевле, чем в Евросоюзе.

Не в пользу украинского покупателя и сравнение цены с другими странами. По тому же нацбанковскому курсу поляки и венгры купят отснятую вещицу за 280 грн., чехи – за 293 грн. А в Румынии за нее и вовсе попросят 261 грн.

Проще говоря, украинский ценник H&M явно выписан по европейской шкале. Разумеется, когда компания готовила прайс-лист на продукцию в Украине, она могла опираться на совершенно иной курс. И в случае девальвации гривни украинцы получат преимущество перед западными модниками. Однако в настоящий момент Украина оказалась одной из самых дорогих стран в списке H&M.

Как сообщала "Страна", в Кабмине подтвердили, что IKEA и H&M зайдут в Украину в этом году.

Также "Страна" писала, что H&M закрывает магазины в ЮАР после погромов из-за из-за расистского скандала.