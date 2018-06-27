Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в политической драме, которая рассказывает о выходе Великобритании из Европейского Союза -"Brexit".

Британский телеканал Channel 4 опубликовал первый кадр со съемок картины, который показывает артиста в неожиданном для него образе политика Доминика Каммингса. Именно последний стал идейным вдохновителем выхода страны из ЕС.

Пользователи отмечают, что новый образ 41-летнего актера очень напоминает внешность Каммингса. При этом видно, что над имиджем артиста крепко потрудились гримеры.

Фото: channel4.com

Лента будет посвящена группе политиков, которые будут самоотверженно бороться за симпатию общества. Это им потребуется, чтобы склонить англичан к голосованию за выход страны из Европейского Союза.

Точная дата премьеры картины не уточняется, однако известно, что телевизионная премьера фильма запланирована уже на этот год.

Также в картине сыграет Рори Киннер ("Скайфолл", "Черное зеркало"), который исполнит роль директора по коммуникациям Крейга Оливера. Роль исполнительного директора кампании за выход из ЕС, Vote Leave Мэттью Эллиотта исполнит Джон Хеффернан ("Корона"). А в министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона перевоплотится на экране Ричард Гоулдинг ("Железная леди"). Режиссером драмы выступит Тоби Хейнз.

Ранее "Страна" сообщала, что Камбербэтч пошел в рукопашную с хулиганами в Лондоне близ Бейкер-стрит.

Также Камбербэтч вспомнил Украину в шоу быстрых ответов.