В Украине ежегодно увеличивается количество нарушений прав журналистов. Об этом заявил генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес на конференции ОБСЕ по свободе слова, которая проходит в Киеве, передает корреспондент "Страны".

По словам Гутьерреса, всего с 2015 года организация зафиксировала 37 сообщений о нарушениях. Из них 6 – на территории Крыма и неподконтрольного Донбасса.

При этом количество нарушений прав журналистов росло каждый год. В 2015 году было шесть сообщений о нарушениях, на следующий год уже девять, в 2017 году – 14.

В первом полугодии 2018 года из Украины зафиксировано восемь случаев, когда нарушались права журналистов, рассказал генсек организации.

"Количество таких случаев, к сожалению, растет в Украине", - резюмировал Гутьеррес.

Напомним, в Киеве, 26 июня, началась конференция под названием "Усиление свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг неё".

И в этот же день украинские правоохранители задержали российского телеведущего Евгения Примакова, который ехал на конференцию ОБСЕ.

Примаков направлялся на Украину на мероприятие ОБСЕ по вопросам свободы прессы как представитель Союза журналистов России. При пересечении границы Примакова задержали, заявив, что он представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Кроме того, 26 июня в Украину не пустили британского корреспондента Russia Today Полу Слиер, которая также ехала на мероприятие ОБСЕ.