В Житомирской области пять участников организованной преступной группировки задержаны по подозрению в покушении на убийство полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские задокументировали деятельность ОПГ весной. Известно, что мужчины совершали разбойные нападения на помещения граждан.

Они проникали в помещения ночью, связывали своих жертв и пытали с целью завладения денежными средствами, ювелирными изделиями и другими ценностями. ОПГ действовала на территории Киевской, Житомирской и Винницкой областей.

Часть группировки полицейские задержали в мае.

После этого преступники начали угрожать полицейским расправой.

В частности, работнику управления внутренней безопасности в Житомирской области и некоторым сотрудникам криминальной полиции поступали сообщения: "вы за это пострадаете".

В итоге был заминирован автомобиль полицейского самодельным взрывным устройством, но за несколько минут до взрыва полицейский обнаружил следы устройства.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, 26 июня работники криминальной полиции и внутренней безопасности Житомира провели около 40 обысков. В результате были обнаружены вещественные доказательства причастности к покушению на убийство полицейского.

"На сегодня задержано пятеро лиц в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи готовят материалы, чтобы направить их в суд на рассмотрение для избрания меры пресечения. В отношении других участников группы – некоторые из них выехали с территории Украины в Российскую Федерацию и другие страны", - подчеркнул Князев.

Фото: npu.gov.ua

По факту совершенного покушения на убийство работника правоохранительного органа следственным управлением полиции в Житомирской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", в Одессе хотели взорвать директора охранной фирмы, которая работала на криптовалютчика Романа Купера.

Также "Страна" писала, что это покушение полиция расследует по статье "Умышленное убийство".