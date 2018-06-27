В зоне ответственности "Укравтодора" осталось лишь 50 тысяч км дорог, а 123 тысячи км дорог переданы на содержание областным советам.

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook.

"На содержание дорог выделено 35% дорожного фонда, который заработал с этого года. В 2018 году бюджет областных дорог составляет больше 11 млрд грн", - написал министр.

Также Омелян призвал обращаться к местным властям, если дороги не ремонтируют.

"Когда вы видите, что местные дороги не ремонтируются, вы имеете полное право спросить у руководителя области: "В чем дело? WTF?! Pourquoi? Чтобы разговор был предметным, мы подготовили вам данные, сколько на самом деле потрачено денег, чтобы не говорили, что деньги Киев не дает", - заключил Омелян.

Лидерами по выделенным средствам на ремонт дорог оказались Ивано-Франковская, Хмельницкая и Киевская области.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Ранее "Страна" сообщала, что Омелян заявил, что лично залатал дорогу к родному селу Бандеры.

Также из Киева в Одессу за 30 минут. У Омеляна рассказали о цене билет на Hyperloop.