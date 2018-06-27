Кинокритики издания Variety составили список фильмов, которые могут побороться за "Оскар" в 2019 году. В перечень вошли картины, которые вышли или выйдут в прокат в США в период с 1 января по 30 июня 2018.

В частности, главными претендентами на "Оскар" названы "Черная Пантера", "Тихое место", "Тебя никогда здесь не было", "Реинкарнация" и другие.

Полностью список потенциальных претендентов выглядит следующим образом:

Лучший фильм - "Тебя никогда здесь не было", в числе претендентов: "Черная Пантера", "Первая реформаторская церковь" с Итаном Хоуком в роли священника, фильм ужасов "Реинкарнация" и ковбойская драма "Наездник".

Лучший режиссер - Хлоя Чжао, "Наездник". Претенденты: Райан Куглер за "Черную Пантеру", Ари Астер за "Реинкарнацию", Линн Рэмси за "Тебя никогда здесь не было" и Пол Шредер за "Первую реформаторскую церковь".

Лучший актер - Итан Хоук, "Первая реформаторская церковь". Претенденты: Хоакин Феникс ("Тебя никогда здесь не было"), Брэйди Жандро ("Наездник"), Бен Фостер ("Не оставляй следов"), Джейсон Кларк ("Чаппакуиддик").

Лучшая актриса - Тони Коллетт, "Реинкарнация". Претенденты: Эмили Блант ("Тихое место"), Оливия Кук ("Чистокровные"), Вера Фармига ("Границы") и Лесли Манн ("Секса не будет!!!").

Лучший актер второго плана - Майкл Б. Джордан, "Черная Пантера". Претенденты: Джош Бролин ("Мстители 3: Война бесконечности"), Бенисио Дель Торо ("Убийца 2"), Хью Грант ("Приключения Паддингтона 2"), Алекс Вулф ("Реинкарнация").

Лучшая актриса второго плана - Кэтрин Ньютон, "Секса не будет!!!". Также в претендентах: Летишиа Райт ("Черная Пантера"), Аманда Сейфрид ("Первая реформаторская церковь"), Гидеон Адлон ("Секса не будет!!!"), Томасин МакКензи ("Не оставляй следов").

Следует отметить, что, по опыту последних лет, основные претенденты на "Оскар" выходят в прокат осенью, поэтому фавориты еще могут измениться.

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