Сегодня, 27 июня президент РФ Владимир Путин в Кремле примет советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

"Вы меня спросите, есть ли среди встреч президента встреча с Болтоном. Я вам отвечу: Да. Действительно, президент примет Болтона в Кремле, такая беседа состоится", - сказал Песков.

При этом он добавил, что основные контакты у Болтона состоятся в Совете безопасности, а также он пообщается с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Песков не стал отвечать на вопрос, можно ли рассматривать приезд Болтона как подготовку встречи президентов России и США, и чего ждут в Кремле от беседы с советником американского президента.

Он добавил, что российская сторона будет использовать встречу с Болтоном для того, чтобы восполнить недостаток контактов и обменяться мнениями по главным международным проблемам.

Напомним, столицу Финляндии Хельсинки рассматривают возможным местом проведения встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее "Страна" сообщала, что встреча Путина и Трампа может пройти не там, где планировалось - Politico.

Также Украина и Сирия. Помпео рассказал, какие темы обсудят на встрече Трампа и Путина.