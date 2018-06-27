Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обнаружило нарушения в электронной декларации исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун за 2016 год.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Как сообщил источник в НАПК, в декларации Супрун за 2016 год она и ее супруг не указали полученные доходы в размере 13,8 тысяч гривен.

Оснований для привлечения Супрун к ответственности нет, она должна будет подать исправленную декларацию.

Также НАПК полностью проверило декларацию и. о. министра за 2017 год, в ней нарушений не выявлено.

Как сообщала "Страна", НАПК не успело проверить декларации Порошенко, министров и других топ-чиновников.

Также "Страна" писала, что глава Минздрава Супрун держит на пенсионном счете более полмиллиона долларов.

Ранее мы сообщали, что Супрун в апреле получила надбавку 9 тыс гривен за интенсивность труда.