Японская принцесса Айко выйдет замуж за простолюдина
Японская принцесса Айко анонсировала свадьбу с простолюдином и отказ от королевского статуса.
Об этом сообщает CNN.
Принцесса Айко стала второй за два года японской принцессой, которая заявила о намерении выйти замуж за человека из простой семьи.
Младшая дочь двоюродного брата императора Акихито, планирует выйти замуж за 32-летнего работника судоходной компании NYK Line Кеем Мория 29 октября в Токио.
Молодые люди познакомились в декабре прошлого года.
Согласно японским законам принцесса должна покинуть семью после того, как обменяется свадебными клятвами с суженым. Ей также выплатят бонус в размере около миллиона долларов.
Айко, принцесса Тоси Фото: Globallook.com
Как сообщала "Страна", в прошлом году императорский дом Японии объявил о планируемой свадьбе 25-летней принцессы Мако с бывшим однокурсником 26-летним Кеи Комуру. Старшая внучка императора Акихито и императрицы Мичико должна была покинуть императорскую семью и отказаться от своего королевского статуса после бракосочетания в соответствии с законодательством Японии.
Напомним, избранник Мако работает пляжным аниматором.
В феврале 2018 года стал известно, что принцесса Мако решила отложить свадьбу минимум до 2020 года.
Также "Страна" писала, что принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск на ЧМ-2018.