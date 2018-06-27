Японская принцесса Айко анонсировала свадьбу с простолюдином и отказ от королевского статуса.

Об этом сообщает CNN.

Принцесса Айко стала второй за два года японской принцессой, которая заявила о намерении выйти замуж за человека из простой семьи.

Младшая дочь двоюродного брата императора Акихито, планирует выйти замуж за 32-летнего работника судоходной компании NYK Line Кеем Мория 29 октября в Токио.

Молодые люди познакомились в декабре прошлого года.

Согласно японским законам принцесса должна покинуть семью после того, как обменяется свадебными клятвами с суженым. Ей также выплатят бонус в размере около миллиона долларов.

Айко, принцесса Тоси Фото: Globallook.com

Как сообщала "Страна", в прошлом году императорский дом Японии объявил о планируемой свадьбе 25-летней принцессы Мако с бывшим однокурсником 26-летним Кеи Комуру. Старшая внучка императора Акихито и императрицы Мичико должна была покинуть императорскую семью и отказаться от своего королевского статуса после бракосочетания в соответствии с законодательством Японии.

Напомним, избранник Мако работает пляжным аниматором.

В феврале 2018 года стал известно, что принцесса Мако решила отложить свадьбу минимум до 2020 года.

Также "Страна" писала, что принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск на ЧМ-2018.