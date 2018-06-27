Британия выделит Украине 35 млн фунтов стерлингов (1,2 млрд гривен) на гуманитарную помощь и повышение обороноспособности.

Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене, передает 112 Украина.

"В течение ближайших лет мы дадим 35 млн фунтов на гуманитарную помощь. Продолжим помогать украинской армии для того, чтобы помогать вам защищать страну, и будем помогать Украине бороться с дезинформацией России. Будем помогать с разминированием, помогать тем 60 университетам, которые были вынуждены выехать из Донбасса, будем помогать женщинам, жертвам домашнего насилия", - сказал он.

Напомним, в рамках старой программы макрофинансовой помощи Украина получила два транша на 1,2 млрд евро вместо изначально запланированных 1,8 млрд евро. Третий транш был отменен из-за того, что Украина выполнила 17 условий предоставления помощи из оговоренных 21.

Невыполненными остались четыре требования - снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Ранее "Страна" сообщала, что миссия МВФ прибудет в Украину после повышения цены на газ - НБУ.

Также глава Нацбанка предсказал дату получения пятого транша МВФ.