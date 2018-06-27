Российский бизнесмен Павел Фукс, основатель компании MosCityGroup активно переоформляет десятки газовых месторождений в Украине на новые дочерние компании.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

В 2017 году фирма "Голден Деррик" усилиями Фукса и близкого к Петру Порошенко Александра Грановского с помощью судов восстановила полтора десятка лицензий на нефтегазовые площади в Полтавской области.

Теперь Фукс передает эти спецразрешения родственным структурам, чтобы не допустить возврата участков государству.

По данным "Экономической правды", компания "Голден Деррик", переименованная в "Ист Юроуп Петролеум", создала 18 дочерних компаний, которые указывают основным видом своей деятельности разведочное бурение и добычу углеводородов.

На каждую из них команда Фукса готовится передать по одной лицензии.

Например - на ООО "ГЛК-инвест" будут оформлены права разработки Гулаковской нефтегазовой площади, на ООО "ЗВС инвест" - Зуевской, на ООО "НДК инвест" - Ново-Диканской, на ООО "РНК инвест" - Руновщинской.

Названия "дочек" (три заглавные буквы) соответствуют названию лицензии на участок, которая будет передана этим "дочкам".

Как сообщалось ранее, в сентябре 2016 года, после более двух лет судебных разбирательств, компания "Голден Деррик" вернула себе право на разработку украинских газовых месторождений.

В частности, Государственная служба геологии и недр в конце августа - начале сентября возобновила "Голден Деррик" действия трех специальных разрешений (лицензий) на газовые площадки в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

ООО "Голден Деррик" получила скандальную известность в 2011 г., в течение которого ей на внеконкурсной основе было выдано более двух десятков специальных разрешений на пользование недрами.

Такие успехи связывали с лоббированием бизнеса компании министром энергетики Эдуардом Ставицким, представляющим интересы Александра Януковича.

На данный момент, 33% ООО "Голден Деррик" владеет государственная НАК "Надра Украины".

Остальные 67% - оффшору Hartlog Limited из орбиты владельца MosCityGroup Павла Фукса. Он известен скупкой токсичных активов у окружения Виктора Януковича.

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