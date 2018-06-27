Глава Национальной полиции Сергей Князев поручил полицейским установить места проживания и временного пребывания ромов и обеспечить их безопасность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции по итогам проведенного в среду, 27 июня, селекторного совещания.

"Мы за эти выходные дни должны посчитать, выявить места проживания, места временного пребывания, транзит ромов по государству и обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовная полиция и следствие нам не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения (нападение на ромов) у нас в Украине, установлен и локализован", - сказал Князев в ходе совещания.

Провести соответствующие мероприятия возложили на уголовную, патрульную полицию и полицию превенции.

Кроме тоо, Князев обязал руководителей областных подразделений, в штате уголовного розыска которых еще не были созданы подразделения по раскрытию преступлений, имеющих признаки нарушения принципа равенства прав человека, срочно их создать и отчитаться о выполнении.

Ранее "Страна" писала о том, что всех подозреваемых в участии в погроме табора ромов под Львовом суд арестовал без права залога.

Также мы сообщали, что полиция в нападении на ромов под Львовом подозревает уже 14 человек.