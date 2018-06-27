В центре Киева ограничат движение транспорта в длинные выходные - с 27 июня по 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности, 27 июня с 19:30 до 22:00 часов будет запрещено движение транспортных средств (кроме общественного), а 1 июля с 20:00 до 24:00 запрещено движение всех видов транспортных средств Владимирским проездом (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и по улице Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской).

Также в Киеве перекроют движение по улице Крещатик: 28 июня с 8:00 до 22:00 часов; 29 и 30 июня с 19:00 до 22:00 часов; 1 июля с 10:00 до 20:00 часов.

Также летом праздничные выходные будут 24-26 августа по случаю Дня независимости Украины.

Напомним, в Киеве до 15 июля закроют движение трамваев. Изменения связаны с ремонтными работами путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела.

Как сообщала "Страна", Киев на День Конституции накроют шквалы и град.