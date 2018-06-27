Возникшие сложности с посещением заключенных уполномоченными по правам человека России и Украины связаны "с дефицитом доверия сторон и затягиванием согласований". Такое объяснение дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Ситуация, действительно, складывается сложная", - сказал Песков и добавил, что "стороны ведут достаточно напряженную работу".

По мнению представителя Кремля, "здесь совершенно по объективным причинам острый дефицит доверия у сторон, что понятно, и также затягивается процесс согласования, который ведется по линии и омбудсменов, и соответствующих служб".

Напомним, 26 июня Московский городской суд отказал уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой в посещении Романа Сущенко, так как она не является консульским работником, а приговор пока не вступил в силу.

В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не смогла посетить в СИЗО Киева находящегося там дезертира Максима Одинцова из-за отсутствия разрешения на посещение от Министерства юстиции Украины.

Ранее "Страна" писала о заявлении Денисовой о том, что Москалькова не попадет к гражданам России, если украинского омбудсмена не пустят к заключенным в РФ украинцам.

Также мы сообщали, что российская омбудсмен Москалькова встретилась в Киеве с моряками арестованного "Норда".