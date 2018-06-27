После тяжелой и невероятной победы сборной Аргентины над командой Нигерии (2 - 1), которая позволила "альби селесте" пробиться в плей-офф ЧМ-2018, оказалось, что Лео Месси на Мундиале, кладет в бутсы магический амулет.

Этот амулет преподнес ему аргентинский журналист Рама Панторото после первой игры с командой Исландии (1 - 1). Напомним, что в этом матче Месси не забил пенальти.

После победы над фриканской командой, которая вывела сборную Аргентины в 1/8 турнира, журналист спросил у игрока о судьбе этого амулета. Месси ответил, что не просто не выбросил его, а все время носит его, и продемонстрировал это, показав свою бутсу а затем передал привет маме журналиста, которая сделала этот амулет.

В 1/8 ЧМ-2018 Аргентина сыграет против Франции.