Сервис по предоставлению такси Uber продлил лицензию на работу в столице Великобритании еще на 15 месяцев.

Об этом сообщает BBC.

Суд в Лондоне после двух дней заседаний позволил компании работать в городе по временной лицензии еще в течение 15 месяцев. Однако для этого такси-сервису пришлось согласиться на ряд условий городской власти.

В частности Uber согласился, что работал несколько недобросовестно раньше. Компания также обязалась внести изменения в приложение для водителей, чтобы запретить им работать более 10 часов непрерывно. Отныне существует требование о шестичасовом перерыве.

Также сервис должен более ясно указывать информацию о том, что водители имеют лицензию на работу в такси. Uber также будет сообщать о всех инцидентах с водителями компании в правоохранительные органы.

Известно, что проблемы между компанией и городскими властями начались в сентябре прошлого года. Лондон обвинил Uber в невыполнении условий, необходимых для такси, а также недостаточной защите прав клиентов.

Ранее "Страна" сообщала, что Uber будет распознавать, пьяный ли клиент заказывает такси.

Также в Турции запретили сервис такси Uber.