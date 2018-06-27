Сегодня, 27 июня, на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе попробуют договориться о прекращении обстрелов и отработать технологию его обеспечения. Об этом сообщил член подгруппы по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук на своей странице в Facebook.

"Будет попытка договориться про установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска", - написал Марчук.

"На последних переговоров 13 июня мы в нашей рабочей группе по вопросам безопасности договорились, что подготовимся и попробуем выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели", - отметил он.

Тогда же эту идею высказал главный координатор от ОБСЕ в трехстороннем контактной группе Мартин Сайдик, обратив внимание на то, что нужно использовать малейшие возможности или поводы, чтобы попытаться остановить обстрелы, напомнил он.

Фото: facebook.com/marchuk.yevgen

Как сообщала "Страна", с 1июня на Донбассе вступил в силу очередной режим тишины.

Напомним также, что на Донбассе под Лебединским ранены два бойца ВСУ.

Также "Страна" писала, что экс-советник президента США заявил, что ситуация на Донбассе может измениться в следующем году.