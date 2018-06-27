Глава студии Marvel Кевин Файги заявил, что в будущих картинах появятся супергерои с нетрадиционной сексуальной ориентацией, пишет Bustle.

По его словам, как минимум два героя будут открытыми представителями меньшинств, один из них будет абсолютно новым, а второй ранее уже появлялся на большом экране.

При этом продюсер уточнил, что некоторые из уже известных сверхлюдей совершат каминг-аут.

До этого звезда фильма "Тор: Рагнарек" Тесса Томпсон, сыгравшая Валькирию, отметила, что ее героиня в этой картине – квир. "Она би. И да, ее не волнует, что о ней думают мужчины. Какая радость — играть ее!" – написала актриса в Twitter.

Фото: twitter.com/TessaThompson_x

Также артистка добавила, что для этого фильма была снята сцена, в которой показывается, как женщина покидает спальню Валькирии. Однако она была вырезана из финального монтажа картины. При этом Тесса отметила, что это были далеко не единственные намеки на сексуальную ориентацию ее героини.

Кроме того, проявление однополых отношений фигурировало и в "Черной пантере". Актриса Флоренс Касумба, сыгравшая в блокбастере Айо, отметила, что в одной из сцен ее героиня флиртовала с героиней Окойе, которую сыграла Данай Джекесай Гурира. Но этот эпизод также не попал в окончательную версию.

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