В сети появилось видео, на котором запечатлено, как президент Турции Реджеп Эрдоган из автобуса раздает подарки избирателям, которые осаждают транспортное средство и с удовольствием разбирают презентованные главой государства игрушки.

На канале youtube, где размещено видео указывается, что "аттракцион щедрости" был проведен за день до победы Эрдогана в досрочных выборах президента, которые прошли в стране в воскресенье, 24 июня.

Видео разошлось по соцсетям, где пользователи окрестили его "гречкой по-турецки".

Напомним, в понедельник, 25 июня, глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен, заявил, что выборы выиграл действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко поздравил Эрдогана с победой на досрочных выборах президента Турции.

Также мы разбирались в том, почему турки переизбрали Эрдогана и что это значит для Украины и мира.