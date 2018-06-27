Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International, Центр противодействия коррупции (ЦПК) и организация "Автомайдан" просят Верховный Суд отменить указ Президента Петра Порошенко о назначении Павла Жебривского членом комиссии по оценке работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом говорится на сайте ЦПК.

"Назначение Павла Жебривского противоречит закону "О национальном антикоррупционном бюро"... Аудитор НАБУ, назначенный Президентом, не соответствует критериям, определенным в требованиях к претенденту на эту должность", - говорится в сообщении.

По мнению истцов, Жебривский не имеет значительного опыта работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях.

"Таким не может считаться декларированное Жебривским членство в украинской парламентской делегации в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - сказано в сообщении.

По мнению организаций, работа Жебривского в составе комиссии по аудиту НАБУ несет угрозу независимой и эффективной работе бюро.

Ранее "Страна" писала о том, что Сытник заявил, что Жебривский не подходит по критериям аудитора для НАБУ.

Также мы разбирались зачем Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ.