И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала выпускников школ не бояться принимать решения, так как "принимать решения украинцы не любят больше всего".

Об этом она заявила во время выступления в Украинской академии лидерства, сообщает на своей странице в Facebook Академия.

"Помните, что вместе вы способны на большее. Куда бы вы ни шли и чем бы вы не занимались – творите вокруг себя команды и сообщества. Не бывает успешных людей, или проектов, за которыми не стоят команды", - сказала она.

Также она посоветовала школьникам быть храбрыми. "Все большие изменения начинаются с решений храбрых людей, которые не боятся действовать. Принимать решения – это то, что украинцы не любят больше всего. Все говорят о дефиците кадров, о том, что люди уезжают. Единственный дефицит, который я чувствую и который стоит наиболее остро — это нехватка людей с характером. В настоящий момент украинцы не хотят говорить друг другу неприятную правду", - заявила она.

Она отметила, что "нашим людям не хватает храбрости". "И мы говорим не о прыжках с парашютом, а храбрости быть честным перед собой и перед другими. Говорить то, что нужно сказать в тот момент и в том месте, где это нужно сказать. Не бояться говорить и не ждать другого случая. Еще больше храбрости нужно иметь, чтобы слышать, что говорят вам. Особенно, если речь идет о недостатках и наших ошибках", - подчеркнула Супрун.

Она считает, что самое сложное – это принимать решения, когда не знаешь, будет ли оно успешным.

Украинская академия лидерства - это образовательная программа развития для выпускников школ.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун отчиталась, что уже 10 миллионов украинцев подписали декларации с врачами.

Также Супрун назвала действенную диету для похудения на лето.