"Принимать решения украинцы не любят больше всего". Супрун дала наставления выпускникам школ
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала выпускников школ не бояться принимать решения, так как "принимать решения украинцы не любят больше всего".
Об этом она заявила во время выступления в Украинской академии лидерства, сообщает на своей странице в Facebook Академия.
"Помните, что вместе вы способны на большее. Куда бы вы ни шли и чем бы вы не занимались – творите вокруг себя команды и сообщества. Не бывает успешных людей, или проектов, за которыми не стоят команды", - сказала она.
Также она посоветовала школьникам быть храбрыми. "Все большие изменения начинаются с решений храбрых людей, которые не боятся действовать. Принимать решения – это то, что украинцы не любят больше всего. Все говорят о дефиците кадров, о том, что люди уезжают. Единственный дефицит, который я чувствую и который стоит наиболее остро — это нехватка людей с характером. В настоящий момент украинцы не хотят говорить друг другу неприятную правду", - заявила она.
Она отметила, что "нашим людям не хватает храбрости". "И мы говорим не о прыжках с парашютом, а храбрости быть честным перед собой и перед другими. Говорить то, что нужно сказать в тот момент и в том месте, где это нужно сказать. Не бояться говорить и не ждать другого случая. Еще больше храбрости нужно иметь, чтобы слышать, что говорят вам. Особенно, если речь идет о недостатках и наших ошибках", - подчеркнула Супрун.
Она считает, что самое сложное – это принимать решения, когда не знаешь, будет ли оно успешным.
Украинская академия лидерства - это образовательная программа развития для выпускников школ.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что Супрун отчиталась, что уже 10 миллионов украинцев подписали декларации с врачами.
Также Супрун назвала действенную диету для похудения на лето.