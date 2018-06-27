На чемпионате мира по футболу в группе "С" прошел самый скучный поединок Мундиаля. В заключительном туре встречались сборные Франции и Дании, которые расписали унылую безголевую ничью, которая устраивала обе команды для выхода в плей-офф.

На стадионе не было практически никаких эмоций, а когда в начале первого тайма стало известно, что в параллельном матче Австралия (которая могла пободаться в заочном споре с Данией за второе место - Прим.Ред.) пропустила гол от Перу, стало ясно, что на поле не произойдет ничего.

Фаны и Дании и Франции безучастно наблюдали за тем, как команды перекатывают мяч, и практически единственным проявлением эмоций стал недовольный свист болельщиков, которым они все-таки "наградили" своих кумиров.

Видео: facebook.com/mikhail.vinogradov

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