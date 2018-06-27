Сегодня, 27 июня, польский Сейм рассмотрит проект поправки к скандальному польскому закону об Институте нацпамяти (IPN), исходя из того, что в нем не будет предусматриваться уголовное наказание за обвинение поляков в Холокосте. Об этом сообщает агентство PAP.

В предложенных изменениях из Закона о IPN исключаются только пункты статьи о "публичном приписывании польскому народу или польскому государству преступлений совершенных Третьим Рейхом", что влечет за собой штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Что же касается, "преступлений украинских националистов и Украинской организаций, сотрудничавших с Третьим Рейхом", то здесь ничего не меняется - за их отрицание и в дальнейшем предусмотрен штраф - или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщил глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, IPN по-прежнему "вооружен более эффективным инструментом или гражданско-правовым инструментом" и, как он добавил, "он сможет воевать от имени польского государства с исторической ложью".

"Мы хотим внести изменения, основанные на отходе от январской части поправки к Закону об Институте национальной памяти и отступаем от положения, предусматривающего уголовное наказание, что может отвлечь внимание от первоначальной цели изменений, целью которых, по его словам, "было защищать доброе имя Польши и историческую правду", - заявил в интервью "Первой программе Польского Радио" глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Изменения в законе объяснил журналист Александр Зинченко. Он заявил, что изменения коснулись статьи, которая вызвала жесткую реацию не только Израиля, но и США.

А вот с ответственностью за отрицание преступлений украинских националистов на Западе, похоже, согласны.

Напомним, в Польше подали первую жалобу по скандальному "антибандеровскому" закону.

Как сообщала "Страна", в Польше опасаются, что теперь ее заставят вернуть собственность жертвам Холокоста на $300 млрд. Счет могут выставить и бывшему польскому Львову.