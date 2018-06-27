Турция отдаляется от Евросоюза, переговоры о ее вхождении в состав сообщества практически остановлены.

Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС, опубликованном на сайте Совета.

"Турция отдаляется все дальше от Европейского союза", "переговоры о вступлении Турции в союз фактически застопорились, рассмотреть открытие или закрытие новых глав невозможно", - сказано в сообщении.

Также в документе говорится о том, что переговоры "фактически зашли в тупик".

Как стало известно, Совет ЕС осудил "попытку государственного переворота в Турции в 2016 году". Вместе с тем, требования Австрии об официальном прекращении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз не нашли поддержки. Так, в итоговое заявление вошла лишь формулировка о том, что прогресс может быть достигнут лишь после существенных изменений в политике турецкого руководства.

Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган победил на досрочных выборах президента - ЦИК Турции.

Также Турция вводит заградительные пошлины на товары из США.