Евросоюз приостановил переговоры о вступлении Турции
Турция отдаляется от Евросоюза, переговоры о ее вхождении в состав сообщества практически остановлены.
Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС, опубликованном на сайте Совета.
"Турция отдаляется все дальше от Европейского союза", "переговоры о вступлении Турции в союз фактически застопорились, рассмотреть открытие или закрытие новых глав невозможно", - сказано в сообщении.
Также в документе говорится о том, что переговоры "фактически зашли в тупик".
Как стало известно, Совет ЕС осудил "попытку государственного переворота в Турции в 2016 году". Вместе с тем, требования Австрии об официальном прекращении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз не нашли поддержки. Так, в итоговое заявление вошла лишь формулировка о том, что прогресс может быть достигнут лишь после существенных изменений в политике турецкого руководства.
Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган победил на досрочных выборах президента - ЦИК Турции.
Также Турция вводит заградительные пошлины на товары из США.