Скандальная телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно выпустила книгу "Школа пані Фреймут: Етикет" с советами для настоящих пани, набросилась с объятиями на одесского волонтера Евгению Завалий во время съемок программы о современной украинской литературе на "Новом канале". Об этом Завалий сообщила на своей странице в Facebook.

История началась с критики Евгении Завалий в адрес новой книги Фреймут в соцсетях.

10 недель назад она написала комментарий под постом журналиста Романа Шрайка.

"Я обеспокоена результатами будущих выборов и ценностями современного украинского общества. Ведь люди, которые верят, что написанное в книге Оли - это нормально, например, что настоящая женщина не может есть чеснок или ходить в туалет, а плакать можно только при мужчинах, которые могут что-то за это дать и т.д., являются избирателями с достаточно низким политическим и социальным интеллектом. Более того, считаю, что книга плохо влияет на девушек-подростков, подталкивает их к анорексии", - рассказала Евгения и добавила, что тут же забыла о написанном ею комментарии.

Фото: Евгения Завалий/Facebook

На днях волонтера пригласили на "Новый канал" для съемок программы "Абзац". Во время записи передачи Евгения рассказывала о проекте "Экземпляры", книгах Лины Костенко и "Интернате" Сергея Жадана, как вдруг ей в руки дали книжку Ольги Фреймут и попросили озвучить мнение по поводу этого "бестселлера". Девушка сказала, что не стала бы рекомендовать книгу скандальной телеведущей. В тот момент в студию ворвалась сама автор с четырьмя операторами и набросилась на Евгению с объятиями.

"Поверьте, это нелегко - перейти с Жадана на Фреймут сразу. Я честно начала рассказывать, почему "Экземпляры" не рекомендовали бы эту книгу. И вдруг зашла Оля с четырьмя телеоператорами, которые начали над нами смеяться. А Оля показала мой комментарий и сказала, что она любит всех хейтеров и полезла обниматься. Если честно, эта минута - это ужасное чувство унижения, я на самом деле на какой-то момент почувствовала себя на месте премьер-министра из сериала "Черное зеркало", когда его шантажом заставили в прямом эфире заниматься сексом со свиньей, - так противно это все было. Однако я сказала Оле, что думаю о ее книге, она еще пыталась надеть мне свою кепку. Я не знаю, о каких стандартах телевидения можно здесь говорить. Шантаж, обман, унижение, психические расстройства и на самом деле это все было очень смешно", - написала волонтер.

В заключении своего рассказа Евгения добавила, что хочет, чтобы люди еще раз подумали подумали об ответственности перед обществом за тот продукт, который сегодня предлагают украинским телезрителям.

Как сообщала "Страна", телеведущая Фреймут дала советы, как быть настоящей леди, и получила волну ненависти.

Напомним также, что Фреймут впервые показала семейные фото с мужем и сыном.