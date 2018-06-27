Нацсовет, окруженный радикалами, перенес заседание по лишению "Интера" лицензии
Представители радикальных организаций сегодня, 27 июня осадили здание Нацсовета по телевидению и радиовещанию с требованием лишить лицензии телеканал "Интер".
Видео пикета бывший лидер УНА-УНСО Дмитрий Корчинский выложил в Facebook.
Сегодня Нацсовет должен был рассматривать вопрос о лишении лицензии на вещение телеканалом "Интер". Однако, как сообщили сами радикалы на видео, заседание не состоялось.
Несколько десятков радикалов принесли под здание Нацсовета "окровавленный мяч" с намеком на трансляцию матчей ЧМ-2018 по футболу в России.
"Мы будем приходить к зданию Нацсовета, пока не будет кворум, чтобы помочь принять правильное решение. "Канал "Интер" должен прекратить свое вещание", - заявили националисты.
Видео: facebook.com
Позже Нацсовет официально заявил, что заседание переносится из-за отстутствия кворума. Ближайшие заседания назначены на 3 и 5 июля.
Судя по видео из Нацсовета, на заседании присутствовали пять человек, два кресла пустовали.
Ранее "Страна" сообщала, что Корчинский подстрекает к насилию над Нацсоветом по ТВ - глава НСЖУ.
Также радикалы из "Братства" вместе с Корчинским пикетируют телеканал ZIK и готовятся к его блокаде.