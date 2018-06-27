Представители радикальных организаций сегодня, 27 июня осадили здание Нацсовета по телевидению и радиовещанию с требованием лишить лицензии телеканал "Интер".

Видео пикета бывший лидер УНА-УНСО Дмитрий Корчинский выложил в Facebook.

Сегодня Нацсовет должен был рассматривать вопрос о лишении лицензии на вещение телеканалом "Интер". Однако, как сообщили сами радикалы на видео, заседание не состоялось.

Несколько десятков радикалов принесли под здание Нацсовета "окровавленный мяч" с намеком на трансляцию матчей ЧМ-2018 по футболу в России.

"Мы будем приходить к зданию Нацсовета, пока не будет кворум, чтобы помочь принять правильное решение. "Канал "Интер" должен прекратить свое вещание", - заявили националисты.

Видео: facebook.com

Позже Нацсовет официально заявил, что заседание переносится из-за отстутствия кворума. Ближайшие заседания назначены на 3 и 5 июля.

Судя по видео из Нацсовета, на заседании присутствовали пять человек, два кресла пустовали.

Ранее "Страна" сообщала, что Корчинский подстрекает к насилию над Нацсоветом по ТВ - глава НСЖУ.

Также радикалы из "Братства" вместе с Корчинским пикетируют телеканал ZIK и готовятся к его блокаде.