Сегодня утром, 27 июня, в Киеве возле Почтовой площади прохожие спасли парня, который тонул в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В столичную Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе Почтовой площади в реке находится человек.

На вызов сразу же выехали спасатели-водолазы. К тому времени, когда они добрались до места происшествия, прохожие уже вытащили парня из воды на берег. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, а затем передали его сотрудникам медицинской службы, которые также приехали на вызов.

Напомним, что не так давно тоже возле Почтовой площади водолазы вытащили из Днепра двух мужчин у церкви Николая Чудотворца, которые едва не утонули.

Как сообщала "Страна", в Черновцах за один день утонули двое детей и парень 18 лет.

Также "Страна" писала, как под Одессой нашли тело мальчика, которого затянуло волной в Черное море.