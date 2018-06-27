Во вторник, 26 июня, сборная Аргентины в невероятном по напряжению поединке обыграла Нигерию со счетом 2 - 1 и вышла в плей - офф со второго места в группе "D".

Во время матча, который прошел в Питере, телекамеры то и дело обращались к ВИП-трибуне, где за "альби селесте" неистово болел великий Диего Арманда Марадона.

Во время поединка легенда футбола вела себя немного странно. А после финального свистка Марадона показал в камеры неприличный жест - после чего попытался упасть в обморок.

В Сети считают, что Марадона был под воздействием наркотиков - судя по многим видео, он во время матча очень странно себя вел. Сам футболист утверждает, что у него подскочило давление.

С трибуны Марадону увели под руки

После финального свистка, который возвестил о чудесном спасении Аргентины, Диего Марадона показал два салюта среднего пальца, а затем с ним самим произошло ЧП. Марадона не выдержал таких сумасшедших эмоций. Он обмяк, и его под руки вывели в помещение ресторана ВИП-трибуны, где первым делом усадили и дали воды.

Врачи поспешили на выручку 57-летнему футболисту, который находился в полуобморочном состоянии, и первую помощь ему оказали прямо на стадионе в Санкт-Петербурге. Затем Марадона был срочно доставлен в местную больницу.

В сети тем временем появилось видео как Диего под руки выводят с трибун стадиона.

Видео: twitter.com/zazzatweet

Резко поднялось давление

Слава Богу с Марадоной все оказалось в порядке. В госпитале Питера звездного пациента взяли под усиленный контроль и врачи смогли стабилизировать давление.

Марадона решил долго не задерживаться в больничной палате, и после того как его состояние улучшилось покинул больницу. Из Питера в Москву он прилетел на частном самолете.

Во время не очень продолжительного полета он с аппетитом поужинал пиццей.

Диего в порядке, фото: ole.com.ar

Из самолета Марадона вышел без постороннней помощи, фото: ole.com.ar

Однако на этом история не закончилась. И продолжил ее сам Марадона.

"Совершенно обдолбанный"

После того, как новость о том, что Марадоне стало плохо, разлетелась по мировым агентствам и соцсетям, великий футболист в своем Facebook попытался сбить накал страстей, объяснив все тем, что у него просто заболела шея.

"Я хочу сказать всем, что я в порядке. В перерыве игры против Нигерии моя шея сильно заболела, и я перенес декомпенсацию. Я был осмотрен врачом, и он рекомендовал мне вернуться домой, но я хотел остаться (на стадионе - Прим. Ред.), потому что мы рисковали всем этим. Как я мог уйти? Я посылаю поцелуй всем, спасибо за поддержку!", - написал Диего.

Фото: facebook.com/DiegoMaradonaOficial

Однако, на видео с трибун есть кадры, на которых поведение великого футболиста, мягко говоря, было не слишком адекватным - для простой боли в шее.

Можно конечно списать все на нервное напряжение и накал эмоций, но Диего выглядел совсем неважно и вел себя не совсем корректно.

Учитывая то, что в прошлом у него были проблемы с наркотиками, "злые языки" уже злорадствуют, что без кайфа не обошлось и в этой истории.

"Марадона на каждой игре сидит совершенно обдолбанный", - резюмирует блогер Рустем Агадамов, который поделился видео со странным поведением футболиста - и с веселой озвучкой.

Видео: facebook.com/adagamov

И так считает не только Агадамов - в украинском Google запрос "Марадона наркоман" вырвался в лидеры за последний час по этой теме.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что сборная Аргентины добилась победы в игре с Нигерией и чудом вышла в 1/8 финала ЧМ-2018.