В Киеве 2,64 тысячи потребителей в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Печерском, Подольском, Дарницком, Голосеевском и Днепровском районах останутся без горячей воды до 9 июля. КП "Киевские тепловые сети" начали тестировать тепломагистрали, которые питаются от ТЭЦ-5, которая обеспечивает горячим водоснабжением.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

"Во время гидравлических испытаний горячее водоснабжение на этой территории будет прекращено", - говорится в сообщении.

По данным коммунального предприятия, проведено уже около 50% гидравлических испытаний столичных сетей для 7,2 тысяч потребителей.

По состоянию на 25 июня специалисты "Киевтеплоэнерго" обнаружили 2,3 тыс. эксплуатационных и гидравлических повреждений из которых 2 тыс. уже устранили.

Сейчас в рамках подготовки города к зиме испытания проходят тепловые сети ТЭЦ-5, двух районных и семи квартальных котельных ( "Отрадный", "Нивки" и "Бортничи", "Днепроводская", "Щусева-Котовского", "ул. Депутатская, 2", "Строителей-10", "Борщаговская - 154", "ул. Депутатская, 1").

"В связи с этим без горячего водоснабжения остается 3,8 тыс потребителей. Среди них: 2,17 тыс жилых домов, 43 лечебных учреждения, 108 детских садов, 77 школ и 1,4 тыс ведомств", - отмечается в сообщении.

Отметим, что ТЭЦ-5 до конца июля находится в аренде у "Киевэнерго", которое, в отличие от коммунального предприятия, имеет договоры на поставку газа для обеспечения подачи горячей воды.

Напомним, НАК "Нафтогаз" отказался подписывать договоры на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенного вопроса долговых обязательств "Киевэнерго" на сумму почти 5 млрд гривен.

Как сообщала "Страна", 8 из 10 районов Киева останутся без горячей воды до лета.

Ранее в КГГА заявили, что с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды.