Нацбанк объясняет снижение покупательной способности гривны с 1996 года в 14 раз кризисными периодами, которые неизбежны в развитии любой страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Изменение покупательной способности национальной валюты - неизбежное следствие изменений в экономике любой страны, которая проходит через периоды и экономического роста, и кризисов. Макроэкономические изменения в Украине на протяжении лет, прошедших со времен денежной реформы в 1996 году, не могли не сказаться на количестве потребительских товаров, которые можно купить за одинаковое количество гривен", - говорится в сообщении.

По данным регулятора, наибольшее падение покупательной способности гривны пришлось на кризисные периоды, которые сопровождались всплесками девальвации и инфляции.

Именно в 1996, 1998-2000, 2004 и 2008 годах гривнf потеряла большую часть своей первоначальной покупательной способности.

При этом, как отметили в НБУ, последние два года регулятор проводит свою политику на основе режима инфляционного таргетирования (создание государством инфляции плановой, которая лишь стимулирует производство и помогает развиваться экономике страны - Прим. Ред.)

"Как показывает мировой опыт, именно этот режим позволяет центральным банкам наиболее эффективно выполнять функцию обеспечения ценовой стабильности и сохранять покупательную способность денежной единицы", - отметили в Нацбанке.

Там также добавили, что переход к новому монетарному режиму уже позволил снизить инфляцию – как в сравнении с кризисными показателями 2014-2015 годов, так и со средними показателями 1996-2013 годов.

В дальнейшем целью монетарной политики НБУ является снижение инфляции до среднесрочной цели в 5% и удержание ее на этом уровне.

При этом рост уровня цен сопровождался и изменениями в номинальных и реальных доходах населения, говорят в НБУ.

"В частности, среднедневная заработная плата по сравнению с 1996 годом выросла более чем в 50 раз. Кроме того, существенно возросла роль безналичных расчетов и изменились модели поведения потребителей", - объяснил регулятор.

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