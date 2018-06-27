В четверг, 28 июня, синоптики предупреждают жителей Киева о граде и сильных порывах ветра. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Дожди и грозы ожидаются днем в отдельных районах Киева, синоптики также прогнозируют шквалы до 15-20 м/сек.

Отмечается, что сегодня, 27 июня, в столице ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами возможны грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура днем 27-29 градусов тепла.

Ранее синоптик Наталья Диденко обратила внимание, что жара на Востоке и свежесть на Западе создают значительный температурный контраст, и именно в зоне контрастов рождаются ливни, грозы, град и даже смерчи.

Напомним также, что погода в июле будет колебаться от +10 до тропических +36 градусов.

Как сообщала "Страна", сразу в четырех областях Украины в середине недели пройдут грозовые дожди.