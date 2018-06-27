Стало тесно. Экс-секретарь Пискуна уже продает бывший особняк Кардашьян в Голливуде за $18 млн
Экс-секретарь генпрокурора Украины Святослава Пискуна Марина Актон продает недавно приобретенный особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста.
Отмечается, что Марине стало тесно на девяти тысячах квадратных метрах особняка Bel Air. Беременная украинка хочет больше площади, а также сменить место жительства. Об этом сообщает ТСН.
Дом, который в 2013 году был приобретен за 9 миллионов долларов, в начале 2017 года Кардашьян выставила на продажу. Владелицей роскошного поместья стала Марина Актон. Тогда экс-секретарь Пискуна купила особняк за 18 миллионов долларов.
Напомним, что особняк имеет шесть спален, 8 ванных комнат, патио с бассейном и самое современное оборудование.
"Дом продается за 18 миллионов долларов, полностью меблирован. Там создана студия, оборудованная аппаратурой Abbey Road Beatles. Я записала там новую песню, которая выйдет в сентябре этого года. К сожалению, пока без клипа, потому что имею другие хлопоты", - рассказала Марина.
Девушка добавила, что хочет вдвое больший дом и во Флориде, где можно "купаться, загорать и кайфовать".
Ранее "Страна" сообщала, что известно об украинке, купившей дом Кардашьян и Уэста за $18 миллионов.
Также стали известны подробности о таинственной украинке, купившей виллу Кардашьян в Голливуде.