Украинские и российские спецслужбы организовали наблюдение за членами нидерландской миссии, которая приезжала в Украину во время расследования катастрофы рейса MH-17.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландскую программу новостей RTL Nieuws.

Журналисты уверены, что следователи, военные и дипломаты прослушивались в гостиничных номерах и путем установления шпионского программного обеспечения на электронных приборах.

Впрочем, наблюдение со стороны российских спецслужб было более структурированным и обширным.

Слежка велась в больших масштабах, поэтому все нидерландские сотрудники прошли инструктаж по защите себя и своей электроники. Им рекомендовали не пользоваться общественным Wi-Fi, однако их электронные приборы почему-то активизировались и пытались подключиться к интернету.

Все конфиденциальные обсуждения нидерландские сотрудники проводили только в посольстве в специально оборудованных комнатах. Разговоры за пределами этих помещений считались опасными.

В отелях голландцы находили устройства для прослушивания, а по возвращении в Нидерланды на их электронных приборах было обнаружено вредоносное программное обеспечение. Устройства перепрошили, а некоторые уничтожили.

Нидерландская оппозиция требует разъяснений от Украины. "Важно, что это вышло на поверхность, Нидерланды должны заявить Украины: этого не может быть. Мы на одной стороне и нам не следует работать с секретной повесткой дня", - заявил депутат от "Зеленых левых" Врат ван Ойк.

Правительство Нидерландов, похоже, знало о прослушивании. В совместном ответе прокуратуры, полиции, Министерства юстиции и безопасности, МВД и МИД, а также Минобороны Нидерландов говорится, что "возможно, другие стороны хотели собрать разведданные" потому, что самолет разбился "в зоне конфликта, где зпмешаны большие геополитические интересы ".

В заявлении отмечается также, что нидерландских сотрудников "постоянно предупреждали о возможности прослушивания".

Как сообщала "Страна", приговор по делу о крушении МН-17 могут исполнить в Украине.

Ранее британская разведка заявила, что Boeing МН-17 был сбит установкой российского происхождения.