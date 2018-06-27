Организатор нападения на лагерь ромов во Львове, в результате которого погиб 24-летний парень и 4 человека получили ранения, получал инструкции через социальные сети. Ему обещали оплату за организацию подобных атак. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам народного депутата от "Народного фронта" Антон Геращенко, цель стояла именно убить, покалечить, а не просто попугать.

"На сегодняшний день я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений", - рассказал нардеп.

Геращенко не исключил, что нападение - действие российских спецслужб ради разжигания межнациональной и расовой вражды в Украине.

Как сообщала "Страна", 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают ромы. Нападающих задержали правоохранители. Суд взял под стражу 8 злоумышленников, которым грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Также "Страна" писала, что в полиции также обвинили Россию в причастности к нападению на лагерь ромов и сообщили о подозреваемых.

Напомним также, что омбудсмен Людмила Денисова попросила Авакова взять под контроль дело о нападении на ромов во Львове.