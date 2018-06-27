В Службе безопасности Украины заявили, что задержали двух жителей Днепропетровской области, которые провоцировали интернет-пользователей на массовые беспорядки в День Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

"Установлено, что жители Днепра и Желтых Вод по заданию представителей спецслужб РФ распространяли в соцсетях материалы, в которых распространялись призывы к массовым беспорядкам и нарушениям общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины", - заявили в СБУ.

Среди материалов также обнаружены обвинения подразделений Объединенных сил в провокациях обстрелов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и ложные сводки сторонников террористов со значительно завышенными потерями Вооруженных сил Украины.

Кроме того, злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственное изменение конституционного строя Украины.

Правоохранители изъяли компьютерное оборудование, которое использовалось для распространения антиукраинских материалов и призывов к изменению границ территории и государственной границы Украины.

У агитаторов также обнаружены инструкции, специально разработанные и предоставленные для распространения представителями спецслужб РФ, для обхода блокировки запрещенных в Украине социальных сетей и интернет-сайтов.

Открыто уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове СБУ задержала "пророссийскую террористку", которая хотела взорвать памятник бойцам УПА.

Также в СБУ отчитались о ликвидации в Николаеве российской шпионской сети.