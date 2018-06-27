Сегодня, 27 июня, из здания Высшего совета правосудия Украины эвакуировали всех сотрудников из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ВРУ Оксана Лысенко на своей странице в Facebook.

"Коллектив Высшего совета правосудия срочно эвакуирован из помещения. Поступило сообщение о заминировании. О ходе чрезвычайного происшествия сообщим дополнительно", - написала она.

Здание Высшего совета правосудия Украины расположено в Киеве на вул. Студенческой, 12-А.

Фото: Oksana Lysenko/Facebook

Фото: Oksana Lysenko/Facebook

Фото: Oksana Lysenko/Facebook

Фото: Oksana Lysenko/Facebook

Фото: Oksana Lysenko/Facebook

Напомним, накануне в Киеве искали бомбу в ТРЦ Украина, посетителей эвакуировали.

Ранее в центре Киева "заминировали" ресторан крымскотатарской кухни.

Также "Страна" писала, что под Киевом на СТО взорвалась самодельная бомба, пострадал работник.