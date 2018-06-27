В Киеве заминировали здание Высшего совета правосудия Украины, сотрудники эвауированы. Фото
Сегодня, 27 июня, из здания Высшего совета правосудия Украины эвакуировали всех сотрудников из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ВРУ Оксана Лысенко на своей странице в Facebook.
"Коллектив Высшего совета правосудия срочно эвакуирован из помещения. Поступило сообщение о заминировании. О ходе чрезвычайного происшествия сообщим дополнительно", - написала она.
Здание Высшего совета правосудия Украины расположено в Киеве на вул. Студенческой, 12-А.
Фото: Oksana Lysenko/Facebook
Фото: Oksana Lysenko/Facebook
Фото: Oksana Lysenko/Facebook
Фото: Oksana Lysenko/Facebook
Фото: Oksana Lysenko/Facebook
Напомним, накануне в Киеве искали бомбу в ТРЦ Украина, посетителей эвакуировали.
Ранее в центре Киева "заминировали" ресторан крымскотатарской кухни.
Также "Страна" писала, что под Киевом на СТО взорвалась самодельная бомба, пострадал работник.