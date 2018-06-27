Сегодня, 27 июня закон о создании Высшего Антикоррупционного суда опубликован в парламентском издании "Голос Украины".

Завтра, 28 июня, закон № 2470-VIII вступит в силу.

Документ содержит две статьи. Первая из них - "Образовать Высший антикоррупционный суд".

Согласно второй, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом "О Высшем Антикоррупционном суде".

Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу 14 июня. Это означает, что до 14 июня 2019 года Антикоррупционный суд должен быть создан.

Документ предусматривает создание суда, который будет рассматривать дела, подследственные НАБУ. Суд сможет начать работу, когда назначат как минимум 35 судей. Отбор судей будет проводить ВККС с помощью Общественного совета международных экспертов. Такими экспертами могут стать как иностранцы, так и граждане Украины. ВККС и международные эксперты на совместном заседании смогут принять решение о том, может или нет кандидат занимать должность судьи в Антикоррупционном суде.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко подписал закон о запуске Антикоррупционного суда на глазах у киевских студентов - "международников".

Также в США требуют скорейших правок закона об Антикоррупционном суде.