Полицейские Киевской и Донецкой областей задержали жительницу Краматорска, которая скрывалась от правосудия за границей долгих 13 лет.

Об этом сообщил пресс-служба полиции Донецкой области.

По словам полицейских, в 2005 году задержанная подстерегла вероятную любовницу мужа и облила соперницу кислотой. У знакомой было обожжено 76% тела.

Полицейские собрали достаточно доказательств, чтобы суд признал нападавшую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины и вынес приговор - 5 лет тюрьмы. Сама женщина свою вину отрицала.

"Воспользовавшись временем, отведенным на вступление приговора в законную силу, осужденная сменила имя и по поддельным документам вылетела за границу. Начав новую жизнь и надеясь на текучесть времени, женщина была уверена, что преступление так и останется безнаказанным", - рассказали правоохранители.

Когда она вернулась в Украину, чтобы отметить день своего рождения в кругу семьи, правоохранители получили сведения о ее местонахождении и о дате прибытия.

Все эти годы они "держали на крючке" злоумышленницу. Женщину задержали при содействии столичных коллег в аэропорту "Жулян" в день ее рождения. Именно сегодня ей исполнилось 65 лет.

Она будет доставлена в Донецкую область и передана для отбывания назначенного ей наказания.

Как сообщала "Страна", француз подал в суд на Uber за то, что система выдала его жене поездки к любовнице.

Также "Страна" писала, что в Мукачево женщина забросала булыжниками Volkswagen своего любовника.

А в Сумах суд отпустил на все четыре стороны подозреваемого в убийстве бывшей жены и ее любовника.