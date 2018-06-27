НАПК отправило в суд админпротокол на нардепа Дейдея из-за обращения к Луценко
По решению Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) направлен в суд административный протокол на народного депутата Евгения Дейдея ("Народный фронт").
Об этом сообщила пресс-служба агентства.
Также отправлены в суд админпротоколы по четырем государственным служащим.
"В связи с несоблюдением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью и получения подарков в суд направлено еще 5 протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Так, было установлено, что Евгений Дейдей в сентябре 2017 года вопреки требованиям пункта 3 части первой статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и частей второй и третьей статьи 8 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", пользуясь депутатскими полномочиями для удовлетворения частного интереса, совершал действия в своих интересах при направлении депутатского обращения к Генеральному прокурору Украины.
Такие действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях - "совершение действий в условиях реального конфликта интересов".
Кроме того, за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлены протоколы по частям первой и второй статьи 172-7 КУоАП в отношении начальника Гослекслужбы в Кировоградской области Лилии Панфиловой, которая подписала приказ о выплате премий работникам службы, не забыв и о премировании себя.
За нарушение установленных статьей 25 Закона ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью составлен протокол по части первой статьи 172-4 КоАП в отношении начальника одного из отделов Пологовского РГА Запорожской области Анатолия Дихтяра. Чиновник выполнял работу главы государственной экзаменационной комиссии в учреждении высшего образования, которая не является непосредственно преподавательской (или педагогической) деятельностью.
Также составлен протокол по части первой статьи 172-5 КУпАП ведущего ветеринарного врача пограничного инспекционного пункта Одесской региональной службы госветсанконтроля Екатерины Збудчак. Установлено, что врач получила в собственность подарок (станцию технического обслуживания) от гражданки, которая не является ей близким лицом, чем нарушила установленные статьей 23 Закона ограничения относительно получения подарков.
Ранее "Страна" сообщала, что НАПК увидело признаки коррупции в обращении Дейдея к генпрокурору Луценко.
Также нардеп Дейдей развелся с супругой, но остался без имущества.