По решению Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) направлен в суд административный протокол на народного депутата Евгения Дейдея ("Народный фронт").

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Также отправлены в суд админпротоколы по четырем государственным служащим.

"В связи с несоблюдением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью и получения подарков в суд направлено еще 5 протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Так, было установлено, что Евгений Дейдей в сентябре 2017 года вопреки требованиям пункта 3 части первой статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и частей второй и третьей статьи 8 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", пользуясь депутатскими полномочиями для удовлетворения частного интереса, совершал действия в своих интересах при направлении депутатского обращения к Генеральному прокурору Украины.

Такие действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях - "совершение действий в условиях реального конфликта интересов".

Кроме того, за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлены протоколы по частям первой и второй статьи 172-7 КУоАП в отношении начальника Гослекслужбы в Кировоградской области Лилии Панфиловой, которая подписала приказ о выплате премий работникам службы, не забыв и о премировании себя.

За нарушение установленных статьей 25 Закона ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью составлен протокол по части первой статьи 172-4 КоАП в отношении начальника одного из отделов Пологовского РГА Запорожской области Анатолия Дихтяра. Чиновник выполнял работу главы государственной экзаменационной комиссии в учреждении высшего образования, которая не является непосредственно преподавательской (или педагогической) деятельностью.

Также составлен протокол по части первой статьи 172-5 КУпАП ведущего ветеринарного врача пограничного инспекционного пункта Одесской региональной службы госветсанконтроля Екатерины Збудчак. Установлено, что врач получила в собственность подарок (станцию ​​технического обслуживания) от гражданки, которая не является ей близким лицом, чем нарушила установленные статьей 23 Закона ограничения относительно получения подарков.

Ранее "Страна" сообщала, что НАПК увидело признаки коррупции в обращении Дейдея к генпрокурору Луценко.

Также нардеп Дейдей развелся с супругой, но остался без имущества.