Украинские деятели кино присоединились к акции "Вслух. Читаем рассказы Олега Сенцова" в поддержку украинского режиссера, которого в России обвинили в подготовке теракта.

Глава Госкино Филипп Ильенко, режиссер Олесь Санин и актер Вячеслав Довженко снялись в видео, в котором прочитали рассказ "Автобиография" из его сборника "Рассказы".

Первый видеоролик из серии презентовали 26 июня во время мероприятия в Олега Сенцова "Идем до конца", организованного Центром информации о правах человека в рамках конференции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, сообщает 112 Украина.

Во время мероприятия также состоялись благотворительный сбор средств для семьи Олега Сенцова и просмотр фрагмента ленты Аскольда Курова "Процесс". Собранные во время акции 10 тыс. грн передадут сестре режиссера Наталье Каплан.

Видео: youtube.com

Сегодня, 27 июня, под офисом Международного Комитета Красного Креста состоится акция "Спасите узников Кремля".

Напомним, по состоянию на 27 июня Олег Сенцов голодает уже 45-й день. Пока достоверной информации о состоянии его здоровья нет.

Ранее "Страна" сообщала о позывном "Сирко". "Страна" узнала человека, который говорит, что возил Сенцову "тот самый предмет".

Также генсек Совета Европы подал Путину официальную просьбу об освобождении Олега Сенцова.