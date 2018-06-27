Украинские деятели кино присоединились к акции "Вслух. Читаем рассказы Олега Сенцова" в поддержку украинского режиссера, которого в России обвинили в подготовке теракта.

Глава Госкино Филипп Ильенко, режиссер Олесь Санин и актер Вячеслав Довженко снялись в видео, в котором прочитали рассказ "Автобиография" из его сборника "Рассказы".

Первый видеоролик из серии презентовали 26 июня во время мероприятия в Олега Сенцова "Идем до конца", организованного Центром информации о правах человека в рамках конференции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, сообщает 112 Украина.

Во время мероприятия также состоялись благотворительный сбор средств для семьи Олега Сенцова и просмотр фрагмента ленты Аскольда Курова "Процесс". Собранные во время акции 10 тыс. грн передадут сестре режиссера Наталье Каплан. 

Видео: youtube.com

Сегодня, 27 июня, под офисом Международного Комитета Красного Креста состоится акция "Спасите узников Кремля".

Напомним, по состоянию на 27 июня Олег Сенцов голодает уже 45-й день. Пока достоверной информации о состоянии его здоровья нет. 

Ранее "Страна" сообщала о позывном "Сирко". "Страна" узнала человека, который говорит, что возил Сенцову "тот самый предмет".

Также генсек Совета Европы подал Путину официальную просьбу об освобождении Олега Сенцова.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!