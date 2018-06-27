В Украину вернулись шесть украинских моряков, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в своем Twitter.

"Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись этой ночью. Длительная, сложная, но результативная работа консулов", - написал он.

В настоящее время продолжается работа по возвращению других украинских моряков, которые не имеют возможности вернуться в Украину.

Фото: twitter.com/pavloklimkin

Как сообщала "Страна", у Порошенко просят спасти украинского моряка Андрея Новичкова, которого могут повесить в Иране.

Напомним также, что в Греции украинского моряка Анатолия Черкасского приговорили к 70 годам тюрьмы.