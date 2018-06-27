Суд разрешил Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) изъять документы, подтверждающие гражданство Израиля нардепа Вадима Рабиновича.

Об этом говорится в решении Соломенского райсуда Киева от 12 июня, передают "Украинские новости".

В январе Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать декларирование недостоверной информации и возможное незаконное обогащение Рабиновича.

Согласно ходатайству САП, с целью подтверждения или опровержения факта, что депутат Рабинович и гражданин Израиля Вадим (Давид) Рабинович являются одним лицом, в связи с чем он не указал в декларациях за 2015-2017 годы финансовые обязательства и другие объекты декларирования, которые зарегистрированы на него как на гражданина Израиля, необходимо обратиться к компетентным органам Израиля с запросом о международной правовой помощи.

Суд удовлетворил ходатайство и разрешил САП и служебным лицам компетентного органа Израиля ознакомиться и изъять документы, которые содержат информацию о наличии гражданства Израиля у Рабиновича.

Ранее "Страна" сообщала, что блогер потребовал от Вадима Рабиновича отдать Украине виллу с табличкой "Рабинович" в Израиле.

Также НАБУ начало расследование по земле Рабиновича - нардеп Каплин.