В Измаиле вспышка АЧС, всех хрюшек города уничтожат
В Измаиле Одесской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС).
Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Андрей Абрамченко.
В связи с этим городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении в Измаиле карантина.
"В рамках карантинных мер предполагается уничтожение всех свиней в городе бескровным методом с последующей утилизацией тушек путем сжигания на Некрасовском полигоне", - отмечается в сообщении.
Он обещает, что хозяевам животных возместят убытки, а самостоятельный убой свиней запрещен.
Кроме того, реализация в Измаиле свинины, баранины, говядины и мяса птицы будет разрешена только при наличии соответствующих документов, подтверждающих происхождение мяса на территории вне зоны карантина и факт забоя на сертифицированном предприятии.
Также на время карантина на территории города и района выставлены посты с целью недопущения вывоза и ввоза свиней, а также мяса и мясопродуктов без соответствующих сопроводительных документов.
На данный момент вспышка африканской чумы зафиксирована также в трех селах Измаильского района - Ларжанке, Новой и Старой Некрасовках, а также в Ренийском районе.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине еще в двух областях зафиксированы случаи свиной чумы.
Также сало тоже нельзя. В ЕС запрещают ввозить мясо, молоко и другие продукты из "третьих стран".