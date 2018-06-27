В Измаиле Одесской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Андрей Абрамченко.

В связи с этим городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении в Измаиле карантина.

"В рамках карантинных мер предполагается уничтожение всех свиней в городе бескровным методом с последующей утилизацией тушек путем сжигания на Некрасовском полигоне", - отмечается в сообщении.

Он обещает, что хозяевам животных возместят убытки, а самостоятельный убой свиней запрещен.

Кроме того, реализация в Измаиле свинины, баранины, говядины и мяса птицы будет разрешена только при наличии соответствующих документов, подтверждающих происхождение мяса на территории вне зоны карантина и факт забоя на сертифицированном предприятии.

Также на время карантина на территории города и района выставлены посты с целью недопущения вывоза и ввоза свиней, а также мяса и мясопродуктов без соответствующих сопроводительных документов.

На данный момент вспышка африканской чумы зафиксирована также в трех селах Измаильского района - Ларжанке, Новой и Старой Некрасовках, а также в Ренийском районе.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине еще в двух областях зафиксированы случаи свиной чумы.

Также сало тоже нельзя. В ЕС запрещают ввозить мясо, молоко и другие продукты из "третьих стран".