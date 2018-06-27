Поединок чемпоната мира по футболу, в котором Аргентина обыграла Нигерию и сумела выйти в плей-офф Мундиаля, оказался слишком тяжелым для Диего Марадоны, который "болел" за "альби селесте" на трибунах.

После игры в Питере великому футболисту стало плохо и его пришлось срочно госпитализировать. Как оказалось у Марадоны резко подскочило давление и он был в полуобморочном состоянии. Однако самое страшное уже позади. Врачи вернули Диего Марадону в нормальное состояние и он на частном самолете после госпитализации в Санкт-Петербурге уже вернулся в Москву, сообщает сайт Ole.

Во время полета в Москву он с аппетитом поужинал пиццей на борту самолета.

С Диего все в порядке, фото: ole.com.ar

Ранее "Страна" сообщала, что определились еще две пары сборных, которые сыграют в 1/8 финала ЧМ-2018.