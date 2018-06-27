Японский космический зонд "Хаябуса-2" долетел до астероида Рюгу, расположенного почти в 300 миллионах километров от Земли.

Об этом информирует "Радио Свобода" со ссылкой на чиновников Японского космического агентства разведки (JAXA).

После более чем трехлетнего полета зонд "Хаябуса-2" расположился на наблюдательной позиции всего в 20 километров от космического объекта. На Рюгу зонд проведет исследования, которые могут дать подсказки о рождении Солнечной системы и происхождении жизни.

Считается, что Рюгу содержит сравнительно большое количество органического вещества и воды, поэтому ученые надеются, что образцы, взятые с астероида, укажут на причины зарождения жизни на Земле.

Аппарат в течение нескольких месяцев будет изучать траекторию вращения Рюгу и его гравитационное поле. В сентябре "Хаябуса-2" должен совершить посадку и взять образцы пород. В целом такая операция запланирована трижды. В конце 2019 года зонд отправится обратно на Землю.

Диаметр астероида - всего 900 метров.

Ранее "Страна" сообщала что в США разработали новый план для защиты Земли от астероидов - убийц.

Также появилось видео, как в небе над Африкой взорвался залетный астероид.