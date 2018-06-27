На День Конституции, 28 июня, "почтовые террористы" грозят взрывами в одном из столичных торговых центров (ТЦ).

Как узнала "Страна" от собственных источников в СБУ, ранним утром в среду 27 июня, на один из официальных электронных адресов спецслужбы написал некий "Юрий" и оставил сообщение с угрозами.

Орфография автора сохранена: "Сколько вы мрази можете врать? Постоянно терроризируете российский Крым и свободолюбивые, независимые ,"ДНР/ЛНР". Прикольный был ваш провал с Бабченко, благодаря которому Алкаш (так называемый президент Украины) опозорился на весь мир. Я вам обещаю 28 июля (вероятно писавший имел ввиду июня - Прим.Ред.) 2018 года в одном из торгово-развлекательных центров Киева произойдет взрыв. Взрывы будут продолжаться до тех пор, пока укркаратели не прикратят обстрелы жителей "ДНР/ЛНР". Юрий".

IP-адрес "почтового террориста" уже пробили - он зарегистрирован на неподконтрольной территории Донбасса. В украинской спецслужбе с одной стороны есть понимание что это фейк, однако уровень террористической угрозы на праздник 28 июня, по данным наших источников, все же решено повысить.

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